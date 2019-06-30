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غدًا.. بدء موسم جديد لعرض "شباك مكسور"على مسرح الطليعة

الأحد 30/يونيو/2019 - 09:18 ص
غدًا.. بدء موسم جديد لعرض شباك مكسورعلى مسرح الطليعة
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سعد نبيل
 
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 يستقبل مسرح الطليعة بالعتبة التابع للبيت الفني للمسرح موسما جديدا للمسرحية الأكثر تميزا "شباك مكسور"، بداية من الأول من شهر يوليو المقبل ، ومن المقرر استمراره حتى 14 يوليو. 


"شباك مكسور" عرض مسرحي اجتماعي جديد قدمه البيت الفني للمسرح مؤخرا وحقق موسمه الأول نجاحا كبيرا ، وتدور قصة المسرحية حول أسرة مصرية بسيطة تعيش في منزل بشباك مكسور لا يقدرون على إصلاحه، وتستعرض الأحداث حياة هذه الأسرة وما يمكن أن يتعرضوا له من تغيرات.


المسرحية من إنتاج فرقة مسرح الطليعة ، تأليف رشا عبد المنعم وإخراج شادي الدالي ، بطولة أحمد مختار، نادية شكري، مجدى عبيد، وليد أبوستيت، على كمالو، ربا الشريف، مروة كشك، هند حسام الدين، مروان عزب، ديكور وأزياء وائل عبد الله، موسيقى يحيى نديم ، توزيع موسيقي شريف الوسيمي، إضاءة أبوبكر الشريف.

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