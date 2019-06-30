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ميسي يطلب ضم مهاجم الأرجنتين لبرشلونة

الأحد 30/يونيو/2019 - 09:02 ص
ميسي يطلب ضم مهاجم الأرجنتين لبرشلونة
ميسي
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الفجر الرياضي
 
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طلب ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني ضم لوتارو مارتينيز مهاجم منتخب الأرجنتين ونادي إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وأكدت إذاعة Radio La Red الأرجنتينية أن برشلونة على استعداد لدفع مبلغ 112 مليون يورو لإنهاء الاتفاق مع مارتينيز هذا الصيف بعد طلب ليونيل ميسي.

 

وشارك لوتارو مارتينيز في 35 مباراة مع نادي إنتر ميلان خلال الموسم المنصرم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع هدفين آخرين.

 

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