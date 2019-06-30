ميسي يطلب ضم مهاجم الأرجنتين لبرشلونة
الأحد 30/يونيو/2019 - 09:02 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
طلب ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني ضم لوتارو مارتينيز مهاجم منتخب الأرجنتين ونادي إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأكدت إذاعة Radio La Red الأرجنتينية أن برشلونة على استعداد لدفع مبلغ 112 مليون يورو لإنهاء
الاتفاق مع مارتينيز هذا الصيف بعد طلب ليونيل ميسي.
وشارك لوتارو مارتينيز في 35 مباراة مع نادي
إنتر ميلان خلال الموسم المنصرم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع هدفين آخرين.
Advertisements
المزيد عن: ميسي ليونيل ميسي لوتارو مارتينيز الارجنتين اخبار الرياضة
- ميسي يطلب ضم محمد صلاح لبرشلونة
- زانيتي: تعاقد إنتر ميلان مع ميسي مجرد شائعات
- 5 مباريات يغيب عنها ليونيل ميسي
- مارتينيز: إنتر يمكن أن يحول حلم ليونيل ميسي إلى حقيقة
- ميسي يصدم برشلونة ويهدي ريال مدريد صفقة من العيار الثقيل
- مفاجأة.. ميسي يصدم برشلونة ويمنح ريال مدريد صفقة الموسم
- ميسي على رأس تشكيلة الأرجنتين المتوقعة أمام فنزويلا
- رسميا.. ميسي مفاجأة قائمة الأرجنتين في كوبا أمريكا
- 10 نجوم سنة أولى كوبا أمريكا