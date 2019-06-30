مقتل امرأة حامل بحادث طعن بلندن
الأحد 30/يونيو/2019 - 09:14 ص
وكالات
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أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الأحد، أن امرأة حامل قتلت طعنا في احدى شوارع العاصمة البريطانية لندن.
وذكرت وكالة "بي بي سي" البريطانية
أن الشرطة عثرت على المرأة وهي تبلغ 26 سنة في احدى شوارع لندن وأن جنينها يرقد في
حالة حرجة بعد سحب الجنين من أمه.
وألقت السلطات القبض على رجل يبلغ من العمر
37 عاما للاشتباه به في القتل.
وأوضحت بيانات رسمية أنه جرى تسجيل 285
حالة وفاة نتيجة طعن في انجلترا وويلز العام الماضي وهي أعلى نسبة منذ بدء التسجيل
قبل أكثر من 70 عاما.
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