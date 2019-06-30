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عاصي الحلاني يحتفل بعيد ميلاد نجله

الأحد 30/يونيو/2019 - 09:05 ص
عاصي الحلاني يحتفل بعيد ميلاد نجله
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الفجر الفني
 
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احتفل الفنان عاصي الحلاني، بعيد ميلاد نجله الوليد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الحلاني صورة له مع ابنه، أرفقها برسالة مؤثرة جدًا وكتب قائلا: "كل عام وأنت ابني واخي وصديقي كل عام وانت لقلبي السعادة.. كل عام وأنت لروحي مصدر الفرح".

وأضاف: "كل عام وأنا أجمع كلمات الحب ومشاعر الإبوة الصادقة لكي أصنع منها مشاعر خالية من التزييف كل عام وآمالك وأمانيك تتحقق يا أغلى ما في الحياة حبيبي كل عام وانت بالف خير".

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