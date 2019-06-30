تعرف على أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد 30 يونيو

شهدت أسعار اللحوم في الأسواق، اليوم الأحد 30 يوينو 2019، استقرارًا ملحوظًا، مسجلة نفس معدلاتها السابقة، حيث يخيم الاستقرار على الأسواق منذ فترة؛ نظرًا لتناسب العرض مع الطلب.





وتشير التوقعات أن أسعار اللحوم ستشهد تحركًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك؛ نظرًا لزيادة الإقبال على شراء اللحوم.





وتراوح سعر الكيلو ما بين 110 إلى150 جنيهًا، ووصل سعر كيلو لحم الضأن، ما بين 130 إلى 160 جنيهًا.





وتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 100 إلى 150 جنيهًا لتسجل محافظة البحر الأحمر الأعلى سعرًا وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة البحر الأحمر ما بين 100إلى 140 جنيهًا، وسجل كيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 120إلى 150جنيهًا.