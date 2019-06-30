تحذير للفتيات.. طبيبة مختصة تكشف سبب إصابة ريهام سعيد بهذا المرض





وقالت عزة جبل، أنه من الممكن أن تكون أصابت البكتيريا المنطقة المحيطة بالأنف أو الجيوب الأنفية، وذلك لأن هذه المنطقة هي الأضعف بالوجه، والتي يمكن للبكتيريا أن تدخل منها للمخ.





وجدير بالذكر أنه أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عن إصابتها ببكتيريا في الوجه، وإجرائها عملية جراحية، خوفا من وصول البكتريا للمخ.

ونشرت ريهام سعيد، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، رسالة قالت من خلالها: "حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. الدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا".

كشفت دكتورة الجلدية عزة جبل، في تصريح خاص لإحدى المواقع السعودية، أن المرض الذي أصيبت به الإعلامية ريهام سعيد، بوجهها يُرجح أنه بسبب الاستخدام الخاطئ لمستحضرات التجميل، والاعتماد عليها بشكل دائم.