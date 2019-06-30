أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الأحد 30 يونيو
الأحد 30/يونيو/2019 - 08:41 ص
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار الخضروات في سوق العبور، اليوم الأحد 30 يونيو، بعد أن شهدت حالة من التباين خلال الأيام الماضية.
وسجلت أسعار الطماطم وتراوحت أسعار الطماطم من 1.5 إلى 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس من 3 إلى 4 جنيهات، والبصل من 2 إلى 3.50 جنيه، ووصل سعر كيلو الكوسة 1.50 إلى 3 جنيهات، والفاصوليا بـ9 جنيهات، والفلفل الرومي بـ 3 جنيهات، والثوم بـ 3 جنيهات، واللفت بجنيهين، والبنجر بـ4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 1.5 جنيه، والملوخية 4 جنيه.
فيما يترواح سعر كيلو الليمون البلدي من 20 إلى 30 جنيه.
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