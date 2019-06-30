أحمد موسى: الشعب التركي يئن.. وزوجة أردوغان تحمل حقيبة بـ50 ألف دولار



وشدد "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، على أن هذه الحقيبة ظهرت بها أمس، وقيمتها بالجنية المصري بحوالي 850 ألف جنيها مصريا، بينما الشعب التركي يئن.



وأكد أن هذا مال الشعب التركي، وهذه الحقيبة من ماركة عالمية، مشيرا إلى أن هذه الحقيبة أثارت غضب الشعب التركي، حيث يشتري أردوغان حقائب يد بأموال الشعب.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تركيا تمر بأزمة اقتصادية طاحنة، ورغم ذلك فإن زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحمل حقيبة يد (شنطة) قيمتها نحو 50 ألف دولار.