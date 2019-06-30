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حقيقة حمل كايلي جينر الثاني

الأحد 30/يونيو/2019 - 08:33 ص
حقيقة حمل كايلي جينر الثاني
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الفجر الفني
 
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نفى مصدر مقرب من العارضة الأمريكية الشهيرة "كايلي جينر" خبر حملها الذي روج له أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما أفادت صحيفة "ميل أون لاين" البريطانية.

وكانت شائعات حمل كايلي جينر، قد ظهرت بعد أن سمُع صوت العارضة ذات الـ21 عامًا وهي تهتف: "أنا حامل” في مقطع فيديو من حفل عيد ميلاد شقيقتها كلوي كارداشيان الخامس والثلاثين.

وأكد المصدر المقرب من نجمة "Keeping Up with the Kardashians"، أن ما قيل مجرد شائعات عززتها الصورة المطبوعة على سترتها على "إنستجرام": "تألق يا طفلي Shine Baby”، بالإضافة إلى تصريحها في أبريل الماضي على “إنستقرام”: “هيا ننجب طفلاً آخر!".

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