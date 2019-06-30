مؤسس "تمرد" يكشف تفاصيل اجتماع 3 يوليو



وأضاف "بدر"، في لقاء مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، الفضائية، أنه تلقى اتصالا من المتحدث العسكري، لحضور الاجتماع الذي حضره عدد من الشخصيات العامة المصرية، وتم الاتصال بالقيادي الإخواني محمد سعد الكتاتني، ولكنه رفض.



وتابع مؤسس حركة تمرد، أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي -وزير الدفاع آنذاك- طرح فكرة عمل استفتاء، لافتا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يكن البيان النهائي قد تم إعداده، وتم رفض فكرة الاستفتاء، موضحا أن السيسي استمع وتناقش في فكرة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.



وأوضح أن الاجتماع استمر لمدة ثلاثة ساعات، واللواء عباس كامل، أشرف فيما بعد على كتابة البيان، واللواء ممدوح شاهين، قال إنه يجب وضع فقرة وقف العمل بالدستور لكي لا يتم إلغاء البيان.

قال محمود بدر، مؤسس حركة تمرد، وعضو مجلس النواب، إن ليلة 3 يوليو، التي تم فيها الإطاحة بالإخوان المسلمين، كانت الولايات المتحدة تهدد مصر بقطع المعونة إذا تم الإطاحة بهم.