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اليابان تعرض المساعدة على السعودية في الحد من الاعتماد على النفط

الأحد 30/يونيو/2019 - 08:34 ص
اليابان تعرض المساعدة على السعودية في الحد من الاعتماد على النفط
محمد بن سلمان ورئيس وزراء اليابان
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رويترز
 
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أشاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الأحد، بجهود السعودية للحد من اعتمادها على النفط ووعد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن تساعد اليابان السعودية في خطة إصلاح شاملة.

وقال آبي للأمير محمد، في بداية اجتماع ثنائي بعد اجتماع قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا إن ”رؤية السعودية 2030 عملية إصلاح رئيسية غير مسبوقة تهدف إلى وقف الاعتماد على النفط وإلى تنويع الصناعة وفقا لمبادرة جلالتكم“.

وأضاف أن ”اليابان ستواصل بذل أقصى جهد من قبل الحكومة والقطاع الخاص للمساعدة في نجاحها“.

وقال الأمير محمد لأبي من خلال مترجم إن السعودية تريد بذل قصارى جهدها لمواصلة شراكتها القوية مع اليابان.
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