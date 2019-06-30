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"التخطيط": خطة الإصلاح الإداري لن تنتهي وستكون عملية مستمرة

الأحد 30/يونيو/2019 - 08:28 ص
التخطيط: خطة الإصلاح الإداري لن تنتهي وستكون عملية مستمرة
المهندسة غادة لبيب
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نعيم يوسف
 
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قالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، إن خطة الإصلاح الإداري لن تنتهي وستكون عملية مستمرة.

وأضافت "لبيب"، في لقاء مع برنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة لاقاهرة والناس الفضائية، أن هناك خطط سيتم تنفيذها في وقت محدد، مثل خطط تنتهي في 2020، و2024، و2030.

ولفتت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، إلى أنه يتم حاليا حصر عدد الموظفين في الجهاز الإداري، من قبل جهاز التنظيم والإدارة وسيتم الكشف عنه قريبا.

وأكدت على أن الإصلاح الإداري سينعكس بالإيجاب على من يعمل بالفعل، أما من لا يعمل فليس له مكان في الجهاز الإداري.
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المزيد عن: مصر الجهاز الإداري التخطيط الإصلاح الاداري
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