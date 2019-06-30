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ظاهرة الغش في مدارس قطر تخرج عن السيطرة

الأحد 30/يونيو/2019 - 08:26 ص
ظاهرة الغش في مدارس قطر تخرج عن السيطرة
تنظيم الحمدين
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وكالات
 
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كشف فيديو نشرته منصة قطريليكس على حسابها في موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، عن خروج ظاهرة الغش في مدارس قطر عن السيطرة، مرجعاً سبب ذلك إلى إهمال وزارة التربية والتعليم القطرية .

 

كما كشف الفيديو عن قيام المواطنين نشر صورا لمجموعات مغلقة ينشئها الطلاب بمواقع التواصل لتبادل الأسئلة .

 

وأكدت تقارير إعلامية سابقة، عجز وزارة التربية والتعليم القطرية، عن إيجاد حل لأزمة انتشار ظاهرة الغش في الاختبارات بين الطلاب.

 

وتشير التقارير التي يتم تداولها سنوياً عن سير أداء الإمتحانات في مدارس قطر، عن تراجع كبير في العملية التعليمية بسبب إنتشار الغش.

 

ظاهرة الغش في الامتحانات في #قطر خرجت عن سيطرة وزارة #التعليم بعدما نشر المواطنون صورا لمجموعات مغلقة ينشئها الطلاب بمواقع التواصل لتبادل الأسئلة#قطريليكس#الدوحة_المفضوحة pic.twitter.com/3Z8ZKPW2Px

 

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