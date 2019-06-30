البرهان: نحن مع الشعب السوداني في استكمال ثورته وصناعة مستقبل البلاد
الأحد 30/يونيو/2019 - 08:21 ص
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قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، خلال كلمتة بمؤتمر صحفي له السبت، أن الثورة على النظام السابق صنعها الشعب السوداني، وأنه الشعب سيكون شريكا في بناء سودان جديد.
وأشار أن مسئولية المجلس العسكري السماع لمطالب الشعب
السوداني الذي عانى الأمرين في ثورته، وإنه مع الشعب في استكمال ثورته وصناعة مستقبل
البلاد.
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