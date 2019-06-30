كريم بامبو على رأس أولاويات لجنة التخطيط الفني في الأهلي

تحسم لجنة التخطيط بالأهلى مصير كريم بامبو جناح الإسماعيلي سواء بتفعيل التعاقد معه أو تأجيل الأمر لوقت أخر.





وعقد كريم بامبو جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى خلال الأيام الماضية شهدت الاتفاق على بعض البنود فى عقد اللاعب الشخصي، خاصة وأنه سيصبح لاعب حر بنهاية الموسم الجاري وعقب انتهاء عقده مع الدراويش بنهاية الموسم الجارى.









ورغم حصول الأهلى على توقيع كريم بامبو فى وقت سابق إلا أن لجنة التخطيط الحمراء تنتظر حسم عدد من الملفات قبل الإعلان عن ضم كريم بامبو بشكل رسمي، كما ان اللجنة تنتظر حسم ملف رمضان صبحي ،والذي ستحسم مسألة بقائه العديد من الملفات داخل جهاز الكرة الأحمر.





وتعقد لجنة التخطيط اجتماعات مع مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة لمناقشة اللمسات الأخيرة الخاصة باحتياجات ومطالب الجهاز الفنى.



