اليوم.. حدائق القاهرة تستقبل المواطنين بالمجان والأتوبيس النهري بنصف الثمن

تستقبل حدائق القاهرة، العامة والمتميزة والمتخصصة، اليوم، زوارها بالمجان طوال اليوم، احتفالاً بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.





وأعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تخفيض قيمة تذاكر الأتوبيس النهرى اليوم الأحد 50% على كل رحلاته بمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بأن يوم الأحد المقبل الموافق 30 من يونيو عام 2019 إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.