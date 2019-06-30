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"Beautiful People" لإيد شيران يحصد مشاهدات مرتفعة في وقت قياسي

الأحد 30/يونيو/2019 - 07:14 ص
Beautiful People لإيد شيران يحصد مشاهدات مرتفعة في وقت قياسي
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استطاع كليب "Beautiful People" للنجم العالمي إيد شيران أن يحقق نجاح كبير فور إطلاقه.

وقد تعاون شيران في الكليب مع المغني الامريكي خالد البالغ من العمر ( 21 عام ). 

والعمل من إخراج أندي ماكلويد، وقد حقق الكليب علي موقع " الفيديو الشهير "يوتيوب" أكثر من 7,646,312 ملايين مشاهدة خلال يوم واحد فقط.

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