"Beautiful People" لإيد شيران يحصد مشاهدات مرتفعة في وقت قياسي
الأحد 30/يونيو/2019 - 07:14 ص
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استطاع كليب "Beautiful People" للنجم العالمي إيد شيران أن يحقق نجاح كبير فور إطلاقه.
وقد تعاون شيران في الكليب مع المغني الامريكي خالد البالغ من العمر ( 21 عام ).
والعمل من إخراج أندي ماكلويد، وقد حقق الكليب علي موقع " الفيديو الشهير "يوتيوب" أكثر من 7,646,312 ملايين مشاهدة خلال يوم واحد فقط.
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