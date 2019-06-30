"Beautiful People" لإيد شيران يحصد مشاهدات مرتفعة في وقت قياسي

استطاع كليب "Beautiful People" للنجم العالمي إيد شيران أن يحقق نجاح كبير فور إطلاقه.





وقد تعاون شيران في الكليب مع المغني الامريكي خالد البالغ من العمر ( 21 عام ).





والعمل من إخراج أندي ماكلويد، وقد حقق الكليب علي موقع " الفيديو الشهير "يوتيوب" أكثر من 7,646,312 ملايين مشاهدة خلال يوم واحد فقط.



