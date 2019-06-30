أحد مصحيين الامتحانات: بعض الطلبة لا يستحقون التظلم
الأحد 30/يونيو/2019 - 07:08 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال أحمد عبدالعال، أحد مصححين الامتحانات، إن بعض الطلبة لا يستحقون التظلم، لافتا إلى أنه في بعض الحالات يكون عبارة عن إضاعة وقت ومجهود.
وأضاف "عبدالعال"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، أن طالبة حاصلة على 20 من 20 في أحد الامتحانات تقدمت بتظلم لأنها نسيت نتيجتها في "التيرم" الأول، لافتا إلى أنهم لا يستطيعون تجاهل أي تظلم.
وشدد على أن الأسئلة في النظام الحديث تغيرت بشكل كبير، والنظام القديم كان يعتمد على الحفظ فقط، أما النظام الحديث فهو يعتمد على الفهم بشكل أساسي.
وأضاف "عبدالعال"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، أن طالبة حاصلة على 20 من 20 في أحد الامتحانات تقدمت بتظلم لأنها نسيت نتيجتها في "التيرم" الأول، لافتا إلى أنهم لا يستطيعون تجاهل أي تظلم.
وشدد على أن الأسئلة في النظام الحديث تغيرت بشكل كبير، والنظام القديم كان يعتمد على الحفظ فقط، أما النظام الحديث فهو يعتمد على الفهم بشكل أساسي.
Advertisements
المزيد عن: توك شو الامتحانات أخبار
- الأحد.. فتح باب التظلمات من نتيجة الثانوية العامة (اعرف الخطوات والشروط)
- غدًا.. بدء تلقي طلبات الثانوية العامة بالسويس
- "التعليم" عن انتقاد نظام "البوكليت": "الطلاب ماذاكروش" (فيديو)
- التعليم: امتحانات الثانوية مستمرة يوم الخميس ولن تتعطل بسبب الإجازة
- "التعليم": إجراء امتحان إليكتروني تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي في 17 مارس
- "التعليم": 127 مليون جنيه تكلفة طباعة أسئلة الامتحانات للثانوية العامة
- "التموين" تعلن أخر موعد لتلقي تظلمات الحذف من البطاقات