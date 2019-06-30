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أحد مصحيين الامتحانات: بعض الطلبة لا يستحقون التظلم

الأحد 30/يونيو/2019 - 07:08 ص
أحد مصحيين الامتحانات: بعض الطلبة لا يستحقون التظلم
أحمد عبدالعال
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نعيم يوسف
 
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قال أحمد عبدالعال، أحد مصححين الامتحانات، إن بعض الطلبة لا يستحقون التظلم، لافتا إلى أنه في بعض الحالات يكون عبارة عن إضاعة وقت ومجهود.

وأضاف "عبدالعال"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، أن طالبة حاصلة على 20 من 20 في أحد الامتحانات تقدمت بتظلم لأنها نسيت نتيجتها في "التيرم" الأول، لافتا إلى أنهم لا يستطيعون تجاهل أي تظلم.

وشدد على أن الأسئلة في النظام الحديث تغيرت بشكل كبير، والنظام القديم كان يعتمد على الحفظ فقط، أما النظام الحديث فهو يعتمد على الفهم بشكل أساسي.
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