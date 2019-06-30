"100 مليون صحة": يمكن إعلان مصر خالية من "فيروس سي" العام المقبل
الأحد 30/يونيو/2019 - 07:00 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور جمال الشيشيني، نائب رئيس حملة 100 مليون صحة، إن ملف قوائم الانتظار يعتبر من أهم الملفات التي تم العمل عليها، وتم اختصار زمن الانتظار من شهور إلى عدة أيام.
وأضاف "الشيشيني"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه أحمد سمير، أنه بالنسبة لحملة "100 مليون صحة"، فإن الحملة مستمرة في المراكز الصحية حتى شهر ديسمبر 2019، مشددًا على أن الكشف والعلاج بالمجان، كما أن حملة مكافحة التقزم والسمنة والأنيميا سوف تستمر في تقديم خدماتها أيضا.
وأوضح نائب رئيس حملة 100 مليون صحة، أنه يمكن إعلان مصر خالية من "فيروس سي" العام المقبل.
وأضاف "الشيشيني"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه أحمد سمير، أنه بالنسبة لحملة "100 مليون صحة"، فإن الحملة مستمرة في المراكز الصحية حتى شهر ديسمبر 2019، مشددًا على أن الكشف والعلاج بالمجان، كما أن حملة مكافحة التقزم والسمنة والأنيميا سوف تستمر في تقديم خدماتها أيضا.
وأوضح نائب رئيس حملة 100 مليون صحة، أنه يمكن إعلان مصر خالية من "فيروس سي" العام المقبل.
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