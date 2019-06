توقعات باكتساح "Lion King" لشباك التذاكر الأمريكي

تتطلع شركة ديزنى بالسيطرة على شباك التذاكر بفيلمها الجديد فى أسبوعه الأول، بعد النجاح الكبير الذى يحققه فيلمها الحالى Toy Story 4.





وبحسب مؤشرات تتبع الإيرادات التى نشرتها صحيفة فاريتى، أن فيلم ديزنى الجديد من المرجح ان يكسر حاجز التوقعات بتحقيق 150 مليون دولار إيرادات فى أسبوعه الأول، وتأتى تلك التوقعات بعد نجاح عدد من الأفلام التى عرضت الفترة الماضية والتى تسببت فى انتعاش سوق أفلام ديزنى.





وفتحت ديزنى مبيعات شراء التذاكر المسبقة لفيلمها الجديد Lion King قبل عرضه، والتى رفعت مؤشرات إيراداته عن المتوقع، وتوقفه على أفلام Beauty and the Beast و Aladdin و The Jungle Book من حيث الشراء المبكر لعملية التذاكر.