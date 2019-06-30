أول رئيس مصري منتخب للمجلس الدولي للمشروعات: صورة مصر تتغير أمام العالم



وأضاف "عثمان"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه أحمد سمير، أن المجلس يتواجد في أكثر من 55 دولة حول العالم، ويجد بعضويته أكثر من 6 آلاف عضو.



ولفت إلى أن هناك تغيير في الاقتصاد المصري، مثل الإصلاحات، موضحا أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر وهناك دعم كبير للشباب وتمكين وتشجيع لهم، وأدى ذلك إلى تغيير صورة مصر أمام العالم.



وشدد على أن مصر لها خبرة كبيرة في هذا قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم إنشاء جامعة ومجلس تعليم متخصص في ريادة الأعمال، ويتم عمل مشاورات لوضع برامج لتمويل مشروعات الشباب والمرأة.

قال المهندس أحمد عثمان، أول رئيس مصري منتخب للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه هو أول عربي ومصري يصل إلى هذا المنصب، وهذا المجلس يدعم رواد الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.