أول رئيس مصري منتخب للمجلس الدولي للمشروعات: صورة مصر تتغير أمام العالم
الأحد 30/يونيو/2019 - 06:38 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال المهندس أحمد عثمان، أول رئيس مصري منتخب للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه هو أول عربي ومصري يصل إلى هذا المنصب، وهذا المجلس يدعم رواد الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف "عثمان"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه أحمد سمير، أن المجلس يتواجد في أكثر من 55 دولة حول العالم، ويجد بعضويته أكثر من 6 آلاف عضو.
ولفت إلى أن هناك تغيير في الاقتصاد المصري، مثل الإصلاحات، موضحا أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر وهناك دعم كبير للشباب وتمكين وتشجيع لهم، وأدى ذلك إلى تغيير صورة مصر أمام العالم.
وشدد على أن مصر لها خبرة كبيرة في هذا قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم إنشاء جامعة ومجلس تعليم متخصص في ريادة الأعمال، ويتم عمل مشاورات لوضع برامج لتمويل مشروعات الشباب والمرأة.
وأضاف "عثمان"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه أحمد سمير، أن المجلس يتواجد في أكثر من 55 دولة حول العالم، ويجد بعضويته أكثر من 6 آلاف عضو.
ولفت إلى أن هناك تغيير في الاقتصاد المصري، مثل الإصلاحات، موضحا أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر وهناك دعم كبير للشباب وتمكين وتشجيع لهم، وأدى ذلك إلى تغيير صورة مصر أمام العالم.
وشدد على أن مصر لها خبرة كبيرة في هذا قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم إنشاء جامعة ومجلس تعليم متخصص في ريادة الأعمال، ويتم عمل مشاورات لوضع برامج لتمويل مشروعات الشباب والمرأة.
Advertisements
المزيد عن: مصر النهاردة مصر المشروعات الصغيرة والمتوسطة أخبار
- مصر تفوز بـ3 مناصب في انتخابات المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة
- طارق قابيل: جارى الإعداد لإنشاء مركز إقليمى لدعم ريادة الأعمال
- "مجلس الاعمال الكندى" يناقش مستقبل الشركات الصغيرة فى مصر الأربعاء المقبل
- وزير التجارة والصناعة: حريصون على تشجيع ثقافة العمل الحر ودعم الأفكار الابتكارية والابداعية
- بمشاركة 52 دولة.. مصر تستضيف المنتدى الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
- هشام إبراهيم: مصر حريصة على تطبيق التجارب الناجحة في أفريقيا (فيديو)
- أول تعليق لـ"أحمد عثمان" عقب توليه رئاسة المشروعات الصغيرة بالأمم المتحدة (فيديو)
- أحمد عثمان: العالم عليه توفير 100 مليون فرصة عمل في الأعمال الخاصة بحلول 2030
- "عثمان": اهتمام مصر بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة جعل لها مكان دولية جيدة جدًا
- أحمد عثمان: مصر لها تجربة رائدة في مجال التمويل متناهي الصغيرة