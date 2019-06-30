أحمد موسى: المنتخب ومحمد صلاح يتعرضان لحملة رهيبة من الإعلام القطري
الأحد 30/يونيو/2019 - 06:24 ص
نعيم يوسف
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كشف الإعلامي أحمد موسى، أن المنتخب المصري ومحمد صلاح نجم المنتخب، يتعرضان لحملة "رهيبة"، خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أن الإعلام القطري يشن هجوما شديدًا عليهما خلال بطولة "أمم أفريقيا".
وشدد "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، على أن هذه الحملة مرتبة، مطالبا الجماهير بدعم المنتخب.
ووجه رسالة للاعبي المنتخب، قائلا: "ردكم في الملعب لو سمحتوا"، وطالبهم بالحصول على البطولة رغم المنتخبات القوية التي تلعب في البطولة.
وشدد "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، على أن هذه الحملة مرتبة، مطالبا الجماهير بدعم المنتخب.
ووجه رسالة للاعبي المنتخب، قائلا: "ردكم في الملعب لو سمحتوا"، وطالبهم بالحصول على البطولة رغم المنتخبات القوية التي تلعب في البطولة.
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