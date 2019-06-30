"أم الكويتيين".. تدهور الحالة الصحية للإعلامية ماما أنيسة





كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عن تدهور الحالة الصحية للإعلامية الكويتية أنيسة محمد جعفر، الشهيرة بـ"ماما أنيسة"، وطالبت بالدعاء لها.





ونشرت "السعيد" عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" صورة تجمعها بها، وعلقت قائلة: "حبيبتي وحبيبة الكويتيين كلهم تمر بوعكة صحية في مستشفى السلام، ادعوا لها ياما أسعدتكم وياما شاركت أجيالكم أغلبها من الـ1961 وهي أم لكل الكويتيين، أرجوكم كثفوا الدعاء لها تستاهل ماما أنيسة"، داعية لها بالشفاء العاجل.





ولم تذكر فجر السعيد طبيعة الحالة المرضية التي تعاني منها "ماما أنيسة"، إلا أن العديد من الحسابات المتخصصة في أخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى دخولها العناية المركزة وتدهور حالتها الصحية.





وانهالت التعليقات من متابعيها تدعو الله أن يشفي الإعلامية القديرة ويلبسها لباس الصحة والعافية ووصفوها بـ"حبيبة العرب" و"أم الكويتيين".





يُذكر أن الإعلامية أنيسة محمد جعفر، اشتهرت من خلال اسم "ماما أنيسة"؛ لأنها كانت متخصصة في برامج الأطفال.





وقدمت العديد من البرامج في التلفزيون والإذاعة، منها: جنة الأطفال، ومع الأطفال، نادي الأطفال، صبيان وبنات، الأطفال والصيف، ماما أنيسة والأطفال، عيال الديرة، وفي الإذاعة: ماما أنيسة والصغار، ماما أنيسة والشباب، للحديث معًا، ومع الشباب.



