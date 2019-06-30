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جمال بيومي: أفريقيا حظيت باهتمام كبير في قمة العشرين

الأحد 30/يونيو/2019 - 06:22 ص
جمال بيومي: أفريقيا حظيت باهتمام كبير في قمة العشرين
السفير جمال بيومي
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نعيم يوسف
 
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قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أفريقيا حظيت باهتمام كبير في قمة العشرين، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن حرية التجارة في أفريقيا، وحاجتها للاستثمار.

وأضاف "بيومي"، في مداخلة مع قناة "TeN" الفضائية، أن هنا يأتي دور مصر بخبرتها في الاستثمار، وأيضا كوجه مقبول في القارة الأفريقية.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الاجتماع نجح في أن تشعر الولايات المتحدة الأمريكية أن سياسة الحمائية لن تفيدها وأن التصعيد يؤدي إلى خسارة الجميع.
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