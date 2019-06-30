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برشلونة يقترب من التعاقد مع موهبة هولندا

الأحد 30/يونيو/2019 - 05:36 ص
برشلونة يقترب من التعاقد مع موهبة هولندا
اياكس
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أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نادى برشلونة الإسبانى قرر الدخول فى مشوار التعاقد اللاعب الهولندى فان دى بيك لاعب أياكس آمستردام الهولندي لتدعيم خط الوسط خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن اللاعب قد دخل حسابات تغاقدات برشلونة خلال الفترة الحالية بعد الأنباء الأخيرة التى تؤكد إقتراب رجيل كل من إيڤان راكيتيتش ورافينيا ودينيس سواريز لاعبو وسط البارسا عن الفريق.


وأشارت الصحيفة أن أياكس قد حدد مبلغ 65 مليون يورو لبيع اللاعب وذلك المبلغ هو الذى أدى لخروج الريال من إتمام الصفقة بسبب التفكير فى التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا.


ويذكر أن فان دى بيك لعب هذا الموسم 57 مباراة سجل خلالهم 17 هدف وصنع 13 
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