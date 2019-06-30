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برشلونة ينافس مدريد على لاعب أياكس

الأحد 30/يونيو/2019 - 05:34 ص
برشلونة ينافس مدريد على لاعب أياكس
ريال مدريد
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محمد الصو
 
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دخل مسؤولي نادي برشلونة الإسباني، في مفاوضات جادة للتعاقد مع فان دي بيك لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.


وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، إن برشلونة يخطط للتعاقد مع اللاعب بشكل رسمي خلال الميركاتو المقبل لتدعيم صفوفه.


وأضافت الصحيفة، أن برشلونة يوجه الأنظار صوب نجم أياكس، بسبب الرحيل المحتمل لدينيس سواريز ورافينيا ألكانتارا هذا الصيف.


ويسعى ريال مدريد أيضًا لضم فان دي بيك، ولكن النادي الملكي ينوي عرض 50 مليون يورو فقط، بينما يطلب أياكس الحصول على مقابل من 60 إلى 65 مليونًا.
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