برشلونة ينافس مدريد على لاعب أياكس



دخل مسؤولي نادي برشلونة الإسباني، في مفاوضات جادة للتعاقد مع فان دي بيك لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، إن برشلونة يخطط للتعاقد مع اللاعب بشكل رسمي خلال الميركاتو المقبل لتدعيم صفوفه.





وأضافت الصحيفة، أن برشلونة يوجه الأنظار صوب نجم أياكس، بسبب الرحيل المحتمل لدينيس سواريز ورافينيا ألكانتارا هذا الصيف.