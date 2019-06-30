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مفاجأة.. برشلونة ينفي التعاقد مع هذا اللاعب

الأحد 30/يونيو/2019 - 05:32 ص
مفاجأة.. برشلونة ينفي التعاقد مع هذا اللاعب
برشلونة
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مني العوضي
 
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نفى مسؤولي نادي برشلونة الإسباني، ماتردد مؤخرا حول التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، في الميركاتو الصيفي.


وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، فإن برشلونة نفى نيته دفع أكثر من 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان، من أجل ضم المهاجم الفرنسي.


كما أكدت الصحيفة، على أنه لم يتم عقد جلسة مع مسؤولي أتلتيكو مدريد من جانب النادي الكتالوني، للتفاوض على قيمة صفقة جريزمان، بالانتقالات الصيفية المقبلة.


وأضافت الصحيفة، أن برشلونة، ينوي دفع مقابل أقل للتعاقد مع المهاجم الفرنسي، في حالة إدخال أحد لاعبي البارسا في الصفقة مثل البرتغالي نيلسون سيميدو المطلوب في أتلتيكو مدريد.
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