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جوارديولا يحدد موعد وطريقة العودة الى برشلونة

الأحد 30/يونيو/2019 - 05:26 ص
جوارديولا يحدد موعد وطريقة العودة الى برشلونة
جوارديولا
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محمد جمال
 
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أكد بيب جوارديولا المدير الفنى لمانشيستر سيتى الإنجليزى، انه سيعود لبرشلونة عاجلاً أم أجلاً فى المستقبل، ولكن ليس كرئيس للنادى.


وتحدث جوارديولا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، قائلاً :" "لكي تكون رئيساً يجب عليك أن تعرف جيدا ماذا تفعل، وأن تكون لديك المعرفة اللازمة، وأنا لا أملك ذلك".


وأيضاً تحدث جوارديولا عن مستقبله مع السيتى وأكد أنه لن يترك الفريق الذى حصل معه على الثلاثية المحلية فى الموسم السابق وإنه سعيد فى الفريق الإنجليزى.
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