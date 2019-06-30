جوارديولا يحدد موعد وطريقة العودة الى برشلونة

أكد بيب جوارديولا المدير الفنى لمانشيستر سيتى الإنجليزى، انه سيعود لبرشلونة عاجلاً أم أجلاً فى المستقبل، ولكن ليس كرئيس للنادى.





وتحدث جوارديولا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، قائلاً :" "لكي تكون رئيساً يجب عليك أن تعرف جيدا ماذا تفعل، وأن تكون لديك المعرف ة اللازمة، وأنا لا أملك ذلك".