برشلونة غير قادر على الانتظار لحسم انتقال جريزمان
الأحد 30/يونيو/2019 - 05:21 ص
محمد جمال
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لا تستطيع إدارة برشلونة برئاسة "جوزيب بارتيمو" تنتظر الأول من يوليو حتى يتم إنتهاء التعاقد مع لاعب أتليتكو مدريد الإسبانى أنطوان جريزمان.
وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن الأمور فى طريقها للحل دون كسر عقد اللاعب مع أتليتكو بالشرط الجزائى الذى يبلغ 200 مليون يورو وستنخفض ل 120 مليون يورو فى الأول من يوليو.
وكشفت الصحيفة أن بارتيمو عرض على إدارة أتليتكو مدريد 126 مليون يورو بواقع 120 مليون يورو للاعب و6 ملايين إضافات من أجل أن يدخل اللاعب سريعاً فى صفوف برشلونة.
وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن الأمور فى طريقها للحل دون كسر عقد اللاعب مع أتليتكو بالشرط الجزائى الذى يبلغ 200 مليون يورو وستنخفض ل 120 مليون يورو فى الأول من يوليو.
وكشفت الصحيفة أن بارتيمو عرض على إدارة أتليتكو مدريد 126 مليون يورو بواقع 120 مليون يورو للاعب و6 ملايين إضافات من أجل أن يدخل اللاعب سريعاً فى صفوف برشلونة.
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