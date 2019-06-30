برشلونة غير قادر على الانتظار لحسم انتقال جريزمان

لا تستطيع إدارة برشلونة برئاسة "جوزيب بارتيمو" تنتظر الأول من يوليو حتى يتم إنتهاء التعاقد مع لاعب أتليتكو مدريد الإسبانى أنطوان جريزمان.





وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن الأمور فى طريقها للحل دون كسر عقد اللاعب مع أتليتكو بالشرط الجزائى الذى يبلغ 200 مليون يورو وستنخفض ل 120 مليون يورو فى الأول من يوليو.