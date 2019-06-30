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طلبات تعجيزية من باريس سان جيرمان للموافقة على رحيل نيمار لبرشلونة

الأحد 30/يونيو/2019 - 05:18 ص
طلبات تعجيزية من باريس سان جيرمان للموافقة على رحيل نيمار لبرشلونة
نيمار
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محمد جمال
 
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فتح باريس سان جيرمان الفرنسي الباب أمام رحيل النجم البرازيلي للفريق نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية،

وأكدت صحيفة " لوالفرنسية" إن النادى الباريسي لا يمانع من بيع نيمار لفريق برشلونة الإسبانى فى ظل رغبته التى أعلنها بالرحيل عن الفريق الفرنسي ولكن هناك طلبات لابد أن تقوم بها إدارة برشلونة.

وأشارت الصحيفة أن إدارة باريس مستعدة لتقليل المبلغ المطلوب لبيع نيمار من 300 مليون يورو حتى 222 مليون يورو وهو نفس الؤقم الذى حصل باريس به على توقيع نيمار عندما كان ذلك قيمة الشرط الجزائى للاعب عندما كان يلعب فى برشلونة عام 2017.

وذكرت الصحيفة أيضاً ان من الممكن أن توافق إدارة باريس على بيع النجم البرازيلي مقابل 130 مليون يورو ولكن ذلك فى حالة واحدة وهو الحصول أيضاً على لاعبين مثل فيليب كوتينيو وصامويل أومتيتى وعثمان ديمبيلي.
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