باريس سان جير مان يخطط لخطف نجم يوفنتوس

يخطط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد مع ليوناردو بونوتشي لاعب يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن سان جيرمان، يرغب في ضم مدافع يوفنتوس، لتعزيز صفوفه بعنصر صاحب خبرة كبيرة، استعدادًا للموسم الكرو ي الجديد.





وكشفت الصحيفة الإيطالية أن ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، تواصل في الأيام الأخيرة الماضية مع أليساندرو لوتشي، وكيل أعمال بونوتشي، ليعبر له عن اهتمامه بالتعاقد مع المدافع الإيطالي.





وأوضحت الصحيفة إلى أن حوار ليوناردو مع لوتشي، ما هو إلا خطوة أولى فقط لمعرفة ما إذا كان المدافع مستعدًا للانتقال إلى سان جيرمان، مضيفة أنه من السابق لأوانه معرفة ما سيحدث في الأيام المقبلة.