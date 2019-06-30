موعد مباراة مصر ضد أوغندا اليوم الأحد 30 / 6 / 2019 والقنوات الناقلة في بطولة كأس أمم إفريقيا



يواجه منتخب مصر، نظيره منتخب أوغندا يوم الأحد 30 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات

خلال المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية.





وسوف تذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.





ويملك المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد الألقاب بكأس أمم أفريقيا إذ توّج بالبطولة 8 مرات آخرها في 2010، وسُحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لاستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة.





وسوف تقام المباراة بين منتخب مصر، ومنتخب أوغندا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.