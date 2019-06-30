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القوات العراقية تدمر نفقا لتنظيم داعش جنوب مدينة الموصل

الأحد 30/يونيو/2019 - 05:11 ص
القوات العراقية تدمر نفقا لتنظيم داعش جنوب مدينة الموصل
عناصر من القوات العراقية
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تمكنت قوة أمنية عراقية اليوم، من تدمير نفق تابع لتنظيم داعش الإرهابي جنوب مدينة الموصل، وقتل إرهابيين كانا بداخله، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان صحفي بان قوة أمنية مشتركة تمكنت بإسناد من طيران التحالف الدولي, من تنفيذ عملية استباقية وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة تم خلالها تدمير نفق تابع لـ "داعش" الإرهابي في منطقة عين الجحش قرب قرية خربة الطير، جنوب الموصل, موضحاً بان العملية اسفرت عن مقتل ارهابيين كانا داخل النفق, فضلا عن العثور على جثة عنصر ثالث في مدخله يبدو أنه قتل في الغارة التي شنها الطيران أثناء العملية الأمنية.

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