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كريس ضيف جديد بالجهاز الفني للمنتخب الوطني بالأمم الإفريقية

الأحد 30/يونيو/2019 - 05:07 ص
كريس ضيف جديد بالجهاز الفني للمنتخب الوطني بالأمم الإفريقية
اجيري
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قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، الاستعانة بمدرب أحمال ضمن الجهاز الفني خلال ما تبقى من مباريات بكأس الأمم الإفريقية.


واتفق مسؤولي الجبلاية برئاسة هاني أبوريدة، مع الألماني كريس، للتواجد مع الفريق القومي خلال بطولة أمم إفريقيا، على أن يصل للقاهرة خلال الساعات المقبلة.


ويأتي قرار الجهاز الفني، من أجل وضع برامج بدنية للاعبين تساعدهم على الوقاية من الإصابات، بالإضافة إلى علاج أزمة تراجع اللياقة البدنية للمنتخب خلال الشوط الثاني من المباريات.


ويلتقي المنتخب الوطني أوغندا، مساء اليوم على ملعب القاهرة ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بالأمم الإفريقية.

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