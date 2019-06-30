ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إيهاب جلال يستقر على خطة معسكر الاعداد للموسم الجديد

الأحد 30/يونيو/2019 - 04:13 ص
إيهاب جلال يستقر على خطة معسكر الاعداد للموسم الجديد
جلال
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements

كشف إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن أهدافه مع الفريق خلال الموسم المقبل.


وأكد جلال خلال أن الفريق سيستمر في خوض تدريباته اليومية ببورسعيد حتى يوم السابع من يوليو المقبل ، قبل أن يتوجه الفريق للاسكندرية لبدء معسكر مغلق لمدة أسبوعين يخوض خلالهما الفريق عدد من المباريات الودية ، قبل العودة إلى بورسعيد في الثاني والعشرين من يوليو المقبل أيضا.


وقال جلال إن الفريق سيؤدي تدريباته ببورسعيد لمدة أسبوع يخوض خلاله الفريق مباراة ودية ، قبل التوجه الى الاسماعيلية للانتظام في معسكر مغلق اعتبارًا من التاسع والعشرين من شهر يوليو وهو المعسكر الذي يخوض فيه الفريق ثلاث مباريات ودية.


ويستعد المصري البورسعيدي، لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أنه سيشارك ببطولة كأس الاتحاد الإفريقية "الكونفدرالية" بالنسخة الجديدة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
18:00
-
نيجيريا
بوروندي
-
x
18:00
-
غينيا
أوغندا
-
x
21:00
-
مصر
زمبابوي
-
x
21:00
-
جمهورية الكونجو