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حلم زيدان في الصفقة الكبري يتبخر

الأحد 30/يونيو/2019 - 04:03 ص
حلم زيدان في الصفقة الكبري يتبخر
زيدان
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مني العوضي
 
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أكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد قد حدد بالفعل وجهته القادمة وذلك في فترة الميركاتو الصيفي الحالية بعد فشل مفاوضات ريال مدريد.

وذكرت صحيفة "آس" عبر غلافها الصادر صباح اليوم الأحد، أن الفرنسي بوجبا يقترب بقوة من العودة مجدداً إلى نادي يوفنتوس بينما يبتعد عن ريال مدريد.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن نادي ريال مدريد قد صرف النظر عن بوجبا واقترب حالياً من ضم بديله الدنماركي كريستيان إريكسن صانع ألعاب توتنهام.

الجدير بالذكر أن الفرنسي بوجبا وقع مع مانشستر يونايتد على عقدٍ مدته 5 سنوات مقابل مبلغ قياسي قدره 105 مليون يورو قادماً من صفوف يوفنتوس الإيطالي وذلك في أغسطس 2016.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة مانشستر يونايتد تريد استمرار بوجبا ولكنه أعلن في تصريحات سابقة أنه يريد خوض تجربة جديدة وسط اهتمام قوي من زيدان مدرب ريال مدريد بضمه وقتها.
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