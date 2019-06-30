مؤلف "صراع العروش" يحطم آمال جمهوره بتصريحات صادمة!
الأحد 30/يونيو/2019 - 03:56 ص
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كشف المؤلف الكبير جورج أر مارتن، كاتب سلسلة الجليد والنار والتى تحولت بعد ذلك لمسلسل Game of thrones، عن الوصية التى طالبه وكيله بها، وهى قراءه رواية Adventures in the Screen Trade للروائى وليام جولدمان، والتى قال فيها جولدمان فى نهايتها "لا أحد يعرف أى شيء"، وهى الرسالة التى أشار اليها مارتن لجمهوره بها بأنه لا يرجح ان تكون رواياته القادمة بنفس قوة رواية الجليد والنار.
وأشاد مارتن فى الحلقة التى ظهر فيها مع الناقد السينمائى ليونارد مالتين فى سينما جان كوكتو، بمسلسل Game of thrones، الذى نجح فى تحقيق شعبية كبيرة فى مختلف أنحاء العالم، مشيراً للنجاح الكبير الذى نجح المسلسل فى تحقيقه وهو تسميه الأطفال الجدد بأسماء بعض الممثلين فى العمل، وهو يعد أكبر النجاحات.
وبالرغم من وجود خمسة عروض قيد التنفيذ داخل شبكة HBO يقوم مارتن بالإشراف عليها، إلا أن تصريحاته التى أبدي بها بعدم إصدار رواية على نفس مستوى "الجليد والنار" فى المستقبل وستكون كل عمليات الانتاج القادمة أقل من مستوى GOT.
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