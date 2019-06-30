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بالخطوات والتفاصيل.. طريقة الاستعلام عن مخالفات القيادة والسيارة إلكترونيا

الأحد 30/يونيو/2019 - 04:00 ص
بالخطوات والتفاصيل.. طريقة الاستعلام عن مخالفات القيادة والسيارة إلكترونيا
سيارات - صورة أرشيفية
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توفر بوابة الحكومة المصرية، مجموعة من الخدمات الخاصة بالمرور للمواطنين، أبرزها الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة والسيارة، ومتابعة هذه الطلبات إلكترونيا.

وتستعرض "الفجر" في السطور التالية، الخطوات والإجراءات المطلوبة للاستعلام:

الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة إلكترونيا
1)الدخول على بوابة الحكومة المصرية، والضغط على خدمات نيابات المرور من هـــنـــــــــا.

2)الضغط على خدمة مخالفات رخص القيادة.

3) كتابة رقم الرخصة، ونوع الترخيص، واختيار المحافظة  ووحدة الترخيص، ثم الضغط على إجمالي المخالفات.

الاستعلام عن مخالفات رخصة السيارة إلكترونيا
1) الدخول على بوابة الحكومة المصرية، والضغط على خدمات نيابات المرور من هـــنـــــــــا.

2) الضغط على خدمة مخالفات رخص المركبات.

3) كتابة رقم الرخصة، والضغط على إجمالي المخالفات.

ويمكن متابعة الطلبات من هـــــنــــــــا
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