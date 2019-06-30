عاجل بالصور.. السيسي يلتقي رئيس شركة "تويوتا" اليابانية في مقر إقامته بأوساكا

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمقر إقامته في أوساكا، إيشيرو كاشيتاني، رئيس مجلس إدارة شركة تويوتا تسوشو، والتي تعد الذراع التجاري لمجموعة تويوتا إحدى أكبر الشركات اليابانية على مستوى العالم.





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد في مستهل اللقاء أهمية اليابان كشريك استراتيجي لمصر، مؤكداً امتلاك مصر الإمكانات اللازمة لأن تمثل محوراً هاماً لكافة الصناعات اليابانية المشهود لها بالكفاءة، وأن تكون نقطة انطلاق لها إلى أسواق مختلف دول العالم في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، خاصة في مجال صناعة السيارات وذلك بالاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي تربطها بالعديد من هذه الدول.





وأشاد الرئيس بنشاط شركة تويوتا تسوشو الممتد في مصر على مدار عشرات السنين، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص للتوسع في أنشطتها، لاسيما في ضوء المشروعات القومية التي تدشنها وتنفذها مصر، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وما سيضمه من مناطق صناعية ومراكز لوجستية، بالإضافة إلى العديد من مشروعات البنية التحتية، خاصةً فى قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة، فضلاً عن الإجراءات التي يتم اتخاذها لجذب الاستثمار وتيسير إجراءاته.





وأضاف السفير بسام راضي أن "كاشيتاني" استعرض خلال اللقاء المشروعات التي تدرس شركة تويوتا تسوشو تنفيذها في مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصةً في ظل اعتزام الشركة العمل على الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري من خلال العديد من المشروعات التنموية التي يتم طرحها.





كما نوه "كاشيتاني" إلى أنه سيواصل التشاور والتنسيق مع الجانب المصري خلال المرحلة المقبلة من أجل تنفيذ مشروعات الشركة في مصر، واستطلاع الفرص المتاحة للتوسع في أنشطتها.



