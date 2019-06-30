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اليوم.. جريشة يدير أولى مواجهاته التحكيمية بـ"الكان"

الأحد 30/يونيو/2019 - 03:49 ص
اليوم.. جريشة يدير أولى مواجهاته التحكيمية بـالكان
جريشة
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محمد الصو
 
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أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مباراة منتخبي كينيا والسنغال، للحكم المصري جهاد جريشة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية مصر.


ويقود جريشة في مباراته الأولى بعد رفع الإيقاف عنه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف"، طاقما تحكيميا يضم محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، وأمين عمر حكما رابعا.


ويلتقي السنغال كينيا، مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بالأمم الإفريقية.

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