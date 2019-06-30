ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نادين نسيب تصدم جمهورها بهذه الصورة!

الأحد 30/يونيو/2019 - 03:28 ص
نادين نسيب تصدم جمهورها بهذه الصورة!
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

نشرت نادين نسيب، صورة جديدة لديها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تظهر فيها بمكياج صاخب بدون فلتر.

وصدمت نادين جمهورها ومتابعيها من الفتيات من خلال نشرها هذه الصورة التي تعتمد علي كشف حقيقة نوع بشرتها، علي غير المعتاد التى تظهر بها من بشرة نقية وصافية تميل إلى اللون البرونز، وجاءت هذه الصورة بدون فلتر.

حيث اعتمدت نادين علي الظهور بمكياج صاخب متناسق مع ملامحها وارتكز على طلاء الشفاه باللون الأحمر، كما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة بترك شعرها منسدلًا .

وعلقت بعض الفتيات علي الصورة قائلين: "بنات شوفوا بشرة نادين نسيب نجيم بدون فلتر.. لما دي بشرة نادين.. أنا بقي تاعبة نفسي ليه!!"


.
نادين نسيب تصدم جمهورها بهذه الصورة!
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
18:00
-
نيجيريا
بوروندي
-
x
18:00
-
غينيا
أوغندا
-
x
21:00
-
مصر
زمبابوي
-
x
21:00
-
جمهورية الكونجو