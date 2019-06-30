نادين نسيب تصدم جمهورها بهذه الصورة!
الأحد 30/يونيو/2019 - 03:28 ص
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نشرت نادين نسيب، صورة جديدة لديها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تظهر فيها بمكياج صاخب بدون فلتر.
وصدمت نادين جمهورها ومتابعيها من الفتيات من خلال نشرها هذه الصورة التي تعتمد علي كشف حقيقة نوع بشرتها، علي غير المعتاد التى تظهر بها من بشرة نقية وصافية تميل إلى اللون البرونز، وجاءت هذه الصورة بدون فلتر.
حيث اعتمدت نادين علي الظهور بمكياج صاخب متناسق مع ملامحها وارتكز على طلاء الشفاه باللون الأحمر، كما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة بترك شعرها منسدلًا .
وعلقت بعض الفتيات علي الصورة قائلين: "بنات شوفوا بشرة نادين نسيب نجيم بدون فلتر.. لما دي بشرة نادين.. أنا بقي تاعبة نفسي ليه!!"
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