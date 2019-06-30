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ناقوس الخطر يدق على "العزيزية" بالفيوم.. الوحدة الصحية "خرابة" تهدد حياة المواطنين (صور)

الأحد 30/يونيو/2019 - 03:37 ص
ناقوس الخطر يدق على العزيزية بالفيوم.. الوحدة الصحية خرابة تهدد حياة المواطنين (صور)
مركز وحدة طب الأسرة في العزيزية بالفيوم
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الفجر | محافظات
 
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عندما تطأ قدماك في قرية العزيزية بمركز طامية بمحافظة الفيوم، وتقع عينيك على الوحدة الصحية تجد "مبنى به تشققات ومتهالك، روث الحيوانات يحيط به من جميع الجوانب، نوافذ متهالكة، دورات مياه تحتاج لإعادة هيكلة"، كارثة صحية تواجه أهالي القرية دون أي اهتمامات من مسؤولي مركز ومدينة طامية، وعدم وجود حلول سريعة لخدمة المواطنين.

مشقة ومعاناة تواجه المرضى في القرية و26 عزبة أخرى تابعين لها، وعلى والتي تبعد أكثر من 50 كيلومترًا عن مدينة الفيوم عاصمة المحافظة، وتشهد حالة من التدني والإهمال الشديدين الذي يعكس حال الإهمال بشكل عام في قطاع الصحة الذي يتعلق بحياة المواطنين.
ناقوس الخطر يدق على العزيزية بالفيوم.. الوحدة الصحية خرابة تهدد حياة المواطنين (صور)

كارثة محققة تنتظر آلاف المواطنين في العزيزية بسبب تهالك الوحدة الصحية
رصدت "الفجر" المعاناة التي تواجه الأهالي خاصة المرضى من مواطني القرية التي سقطت من نظر مسؤولي المحافظة، وقال عدد من الأهالي، إن الوحدة الصحية بالقرية لا تصلح أن تكون حظيرة مواشي، ولا يوجد أي اهتمام بها وخالية من كل التجهيزات والإمكانيات، مؤكدًا أنها من المفترض أن تقدم خدمات لقرية العزيزية و26 عزبة أخرى تابعة لها، وأن أقرب مستشفى للقرية بمدينة طامية يبعد حوالي ساعة عن القرية.

ناقوس الخطر يدق على العزيزية بالفيوم.. الوحدة الصحية خرابة تهدد حياة المواطنين (صور)
حوادث عديدة على الطرق المجاورة وفشل علاجهم بسبب عدم وجود إمكانيات
وأكد الأهالي، أن ضعف الإمكانيات بالوحدة تسبب في وفاة العديد من المواطنين خاصة الذين يتعرضون لحوادث ويحتاجون لتدخل سريع، فضلًا عن أزمات قلبية مفاجئة أو نزيف وجلطات، ولم يتم إسعافهم لعدم وجود إمكانيات، مؤكدًا أن الوحدة بها طبيب يعمل من التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرًا ثم ينصرف، ولا يوجد أي نوبتجيات أخرى.
ناقوس الخطر يدق على العزيزية بالفيوم.. الوحدة الصحية خرابة تهدد حياة المواطنين (صور)
بدلًا من إنشائه مستشفى لخدمة المواطنين.. مبنى يتحول لـ"حظيرة مواشي"
وكشف الأهالي عن وجود مبنى تحت الإنشاء بجوار الوحدة الصحية عبارة عن مستشفى صدر قرار بإنشائها منذ 11 عامًا لخدمة طريق أسيوط الغربي الذي تقترب من القرية كثيرا، ونظرًا لكثرة الحوادث التي تقع عليه وبعد المستشفيات عنه، وتم تخصيص 3 ملايين و600 ألف جنيه لإنشاء المبنى، وبالفعل تم إنشاء الطابق الأرضي من المبنى منذ 11 عاما، وأنفق عليه مليون جنيه ولم يتم استكماله أو إنفاق باقي المبلغ المخصص له منذ ذلك الوقت، ولا نعرف السبب، وأن المبنى تحول إلى خرابة تسكنها المواشي.
ناقوس الخطر يدق على العزيزية بالفيوم.. الوحدة الصحية خرابة تهدد حياة المواطنين (صور)
مواطنون يستغيثون بمحافظ الفيوم ومسؤولي الصحة فهل من مجيب؟!
واستغاث أهالي القرية، الذين لم يتركوا بابًا للمسؤولين المختصين إلا وتركوه، باللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، وسرعة تدخله لانتشال القرية والعزب المجاورة له من ضياع مواطنيها وأبنائها وانتشالهم من كارثة محققة، مطالبين المحافظ ومسؤولي الصحة بالمحافظة بزيارة القرية والإطلاع على مشكلاتها خاصة الوحدة الصحية التي تخدم آلاف المواطنين.
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