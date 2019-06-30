ناقوس الخطر يدق على "العزيزية" بالفيوم.. الوحدة الصحية "خرابة" تهدد حياة المواطنين (صور)

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عندما تطأ قدماك في قرية العزيزية بمركز طامية بمحافظة الفيوم، وتقع عينيك على الوحدة الصحية تجد "مبنى به تشققات ومتهالك، روث الحيوانات يحيط به من جميع الجوانب، نوافذ متهالكة، دورات مياه تحتاج لإعادة هيكلة"، كارثة صحية تواجه أهالي القرية دون أي اهتمامات من مسؤولي مركز ومدينة طامية، وعدم وجود حلول سريعة لخدمة المواطنين.

مشقة ومعاناة تواجه المرضى في القرية و26 عزبة أخرى تابعين لها، وعلى والتي تبعد أكثر من 50 كيلومترًا عن مدينة الفيوم عاصمة المحافظة، وتشهد حالة من التدني والإهمال الشديدين الذي يعكس حال الإهمال بشكل عام في قطاع الصحة الذي يتعلق بحياة المواطنين.





كارثة محققة تنتظر آلاف المواطنين في العزيزية بسبب تهالك الوحدة الصحية رصدت "الفجر" المعاناة التي تواجه الأهالي خاصة المرضى من مواطني القرية التي سقطت من نظر مسؤولي المحافظة، وقال عدد من الأهالي، إن الوحدة الصحية بالقرية لا تصلح أن تكون حظيرة مواشي، ولا يوجد أي اهتمام بها وخالية من كل التجهيزات والإمكانيات، مؤكدًا أنها من المفترض أن تقدم خدمات لقرية العزيزية و26 عزبة أخرى تابعة لها، وأن أقرب مستشفى للقرية بمدينة طامية يبعد حوالي ساعة عن القرية.



حوادث عديدة على الطرق المجاورة وفشل علاجهم بسبب عدم وجود إمكانيات وأكد الأهالي، أن ضعف الإمكانيات بالوحدة تسبب في وفاة العديد من المواطنين خاصة الذين يتعرضون لحوادث ويحتاجون لتدخل سريع، فضلًا عن أزمات قلبية مفاجئة أو نزيف وجلطات، ولم يتم إسعافهم لعدم وجود إمكانيات، مؤكدًا أن الوحدة بها طبيب يعمل من التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرًا ثم ينصرف، ولا يوجد أي نوبتجيات أخرى.

بدلًا من إنشائه مستشفى لخدمة المواطنين.. مبنى يتحول لـ"حظيرة مواشي" وكشف الأهالي عن وجود مبنى تحت الإنشاء بجوار الوحدة الصحية عبارة عن مستشفى صدر قرار بإنشائها منذ 11 عامًا لخدمة طريق أسيوط الغربي الذي تقترب من القرية كثيرا، ونظرًا لكثرة الحوادث التي تقع عليه وبعد المستشفيات عنه، وتم تخصيص 3 ملايين و600 ألف جنيه لإنشاء المبنى، وبالفعل تم إنشاء الطابق الأرضي من المبنى منذ 11 عاما، وأنفق عليه مليون جنيه ولم يتم استكماله أو إنفاق باقي المبلغ المخصص له منذ ذلك الوقت، ولا نعرف السبب، وأن المبنى تحول إلى خرابة تسكنها المواشي.