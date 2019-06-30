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نيمار يضغط على باريس سان جير مان من أجل العودة لبرشلونة

الأحد 30/يونيو/2019 - 03:13 ص
نيمار يضغط على باريس سان جير مان من أجل العودة لبرشلونة
نيمار
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علاء خليف
 
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 أبلغ الدولي البرازيلي ​نيمار​ دا سيلفا، نجم باريس ​سان جيرمان​ الفرنسي أصدقائه المقربين عن رغبته في العودة الى نادي ​برشلونة​ الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لموقع لو10 سبورت الفرنسي، فان نيمار قد أخبر أصدقائه المقربين بأنه سوف يعود الى النادي الكتالوني في الصيف، ولن يستمر في باريس سان جيرمان الموسم المقبل.

وأضاف الموقع، ان نجم السيليساو لديه قناعة كبيرة بنهاية فترته في نادي العاصمة الفرنسية والعودة إلى كامب نو مرة اخرى.

وأكدت تقارير صحفية أن الدولي البرازيلي قد وافق على جميع الشروط التي وضعها النادي الكتالوني من اجل الموافقة على عودته بعد رحيله في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.
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