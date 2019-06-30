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دينا فؤاد عن صورة عمرو دياب ودينا الشربيني: "وفي النهاية ينتصر الحب"

الأحد 30/يونيو/2019 - 02:49 ص
دينا فؤاد عن صورة عمرو دياب ودينا الشربيني: وفي النهاية ينتصر الحب
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نشرت الفنانة  دينا فؤاد صورة الفنان عمرو دياب، برفقة الفنانة الشابة دينما الشربيني، وذلك عبر موقع الصور "إنستجرام". 

وعلقت قائلة: "وفى النهايه ينتصر الحب رغم انف الحاقدين".

وأثار التعليق جدلًا بين متابعي الهضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أن التعليق جعلهم يتساءلون عن العلاقة التي تجمع الثنائي.

يذكر أن دياب نشر صورته برفقة الفنانة دينا الشربيني من إسبانيا، أثناء إحياء الهضبة حفل زفاف هناك.



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