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جاريث بيل يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن ريال مدريد

الأحد 30/يونيو/2019 - 02:49 ص
جاريث بيل يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن ريال مدريد
بيل
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علاء خليف
 
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رفض الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، فكرة الرحيل عبر صفقة تبادلية، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.


وأكدت صحيفة "ميرور" أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، حاول استخدام بيل لإتمام التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، في صفقة تبادلية، لكن جناح الميرينجي رفض ذلك.


وأشارت الصحيفة إلى أن بيل يحصل على راتب سنوي في ريال مدريد، بقيمة 15 مليون يورو، ولن يرحل إلا إذا كان هناك ناد آخر، يمكنه تقديم نفس الراتب له أو أكثر، لكن الإدارة تجد صعوبة في العثور على ناد مناسب له.


ومن جانبه، يحاول ريال مدريد التخلص من بيل هذا الصيف، خاصةً أن علاقته مع زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق، سيئة جدًا، ولا يضعه ضمن خططه للموسم المقبل.
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