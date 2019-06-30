جاريث بيل يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن ريال مدريد

رفض الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، فكرة الرحيل عبر صفقة تبادلية، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت صحيفة "ميرور" أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، حاول استخدام بيل لإتمام التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، في ص فقة تبادلية، لكن جناح الميرينجي رفض ذلك.





وأشارت الصحيفة إلى أن بيل يحصل على راتب سنوي في ريال مدريد، بقيمة 15 مليون يورو، ولن يرحل إلا إذا كان هناك ناد آخر، يمكنه تقديم نفس الراتب له أو أكثر، لكن الإدارة تجد صعوبة في العثور على ناد مناسب له.