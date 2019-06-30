بعد تربع "Avatar" على قمة الإيرادات.. ديزني تسعى لكسر رقمها القياسي بـ"The Lion King"





تستقبل دور العرض العالمية، فيلم النسخة الحية "the lion king"، المقرر عرضه يوم 19 من الشهر المقبل.





وتسعى شركة ديزنى للانتاج الفنى والسينمائى إلى كسر الرقم القياسي للإيرادات الذى يتربع عليه فيلمها Avatar الذى حصد 2 مليار و 788 مليون دولار إيرادات.









ويضم الفيلم الجديد التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى،





والفيلم من إخراج جون فافرو، وتاليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.





ويضم الفيلم الجديد الكثيرمن التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتاليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.



