ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بعد تربع "Avatar" على قمة الإيرادات.. ديزني تسعى لكسر رقمها القياسي بـ"The Lion King"

الأحد 30/يونيو/2019 - 02:38 ص
بعد تربع Avatar على قمة الإيرادات.. ديزني تسعى لكسر رقمها القياسي بـThe Lion King
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

تستقبل دور العرض العالمية، فيلم النسخة الحية "the lion king"، المقرر عرضه يوم 19 من الشهر المقبل.

وتسعى شركة ديزنى للانتاج الفنى والسينمائى إلى كسر الرقم القياسي للإيرادات الذى يتربع عليه فيلمها Avatar الذى حصد 2 مليار و 788 مليون دولار إيرادات.


ويضم الفيلم الجديد  التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى،

والفيلم من إخراج جون فافرو، وتاليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.

ويضم الفيلم الجديد الكثيرمن التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتاليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
18:00
-
نيجيريا
بوروندي
-
x
18:00
-
غينيا
أوغندا
-
x
21:00
-
مصر
زمبابوي
-
x
21:00
-
جمهورية الكونجو