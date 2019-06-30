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مدرب غينيا بيساو يؤكد قوة بنين بـ"الكان"

الأحد 30/يونيو/2019 - 02:15 ص
مدرب غينيا بيساو يؤكد قوة بنين بـالكان
لقطة من المباراة
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محمد الصو
 
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اكد باسيرو كاندي مدرب غينيا بيساو أن منتخب بنين قوي للغاية وقدم مباراة كبيرة عقب التعادل السلبي بين الفريقين اليوم باستاد الاسماعيلية في المجموعة الرابعة لبطولة كاس الأمم الإفريقية.

وعن مواجهة غانا في المباراة القادمة قال: "المباراة القادمة ستكون مختلفة وسنحاول بذل قصارى جهدنا امام النجوم السوداء لتقديم مباراة كبيرة."

وعن امكانية الفوز على غانا قال: "كل شئ ممكن وسنحاول الفوز بالمباراة للتاهل الى الدور التالي ولازلنا نملك الفرصة نظريا حتى الان ولم نودع البطولة."
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