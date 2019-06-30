أماني عزام: الديكتاتور أردوغان تعرض لأكبر هزيمة في تاريخه السياسي
الأحد 30/يونيو/2019 - 04:24 ص
نعيم يوسف
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قالت أماني عزام، المتخصصة في الشؤون العربية والدولية، إن الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، تعرض لأكبر هزيمة في تاريخه السياسي بعد انتخابات بلدية اسطنبول، وحاول تزوير الانتخابات شهر مارس الماضي، ولكنه لم يستطيع، فقام بمحاولة الالتفاف عليها فحصل على هزيمة أكبر.
وأضافت عزام، في مداخلة مع برنامج "اليوم السابع"، على قناة "اليوم"، أنه للمرة الأولى تنتهي سيطرة حزب العدالة والتنمية على بلدية اسطنبول الأمر الذي يؤكد أن شعبية أردوغانت تنخفض، لافتة إلى أن عقلية التكبر التي يتبعها أردوغان هي التي كان سببا في تراجع شعبيته.
وتابعت المتخصصة في الشؤون العربية والدولية، أن أردوغان يعتمد على تزييف الحقائق، وهو خسر الشارع التركي تماما، وهناك العديد من العوامل التي دفعت الشعب التركي لمعارضة أردوغان، ومنها الاعتقالات التي يقوم بها وتدخله في السياسات والشئون الداخلية للدول.
وأشارت إلى أنه يمكن للمعارضة والشارع التركي أن يبحثوا عن مرشح بديل لأردوغان، وهناك الكثير من الانقسامات داخل حزب العدالة والتنمية.
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