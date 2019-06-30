"هيكل": الجماعة الإرهابية سعت لنشر الفوضى بالمنطقة العربية وليس في مصر فقط

Advertisements

قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن ثورة 30 يونيو كان لها الكثير من الدوافع، لما حدث قبلها في عام حكم الجماعة الإرهابية، مما جعل الشعب يدرك أن هناك أخطاء جسيمة تهدد استقرار الوطن، ومن أهم أسبابها أن الإخوان لأول مرة يصلون إلى الحكم منذ نشأتهم، فكانوا في صدام مع الجميع لإظهار أنفسهم أنهم المعارضة الحقيقية في مصر، بعكس الحقيقة التي ظهرت منذ توليهم المنصب القيادية في مفاصل الدولة.



وأضاف هيكل، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تسعى لنشر الفوضى وعدم الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وليس بمصر فقط، من خلال توجيهات خارجية لصالح المخططات الإجرامية الدولية، مضيفًا أن الجماعة كانت مجرد أداء فقط لتدمير مصر لصالح أنظمة، لذلك جاءت ثورة 30 يونيو ثورة لإنقاذ الوطن، التي جاءت من إرادة شعبية خالصة عقب إدراك الشعب أن بلاده مهددة بالضياع.



وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أن تولى مقاليد حكم البلاد أعاد مكانتها وريادتها الإقليمية والدولية والتي تأثرت بفترة تولي الجماعة الإرهابية مقاليد الحكم، مضيفًا أن مصر تخطو على الطريق الصحيح لتحقيق التنمية والتقدم والإزدهار في كل المجالات.