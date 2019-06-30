ليدى جاجا تدعم المثليين بحفل غنائي صاخب.. وهذه رسالتها لهم
الأحد 30/يونيو/2019 - 02:00 ص
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أحيت المغنية العالمية ليدي جاجا حفلاً غنائياً للمثليين بمدينة نيويورك الأمريكية ليلة أمس، للتأكيد على تدعيمهم وتشجيعهم بكل فخر.
ويأتي حفل جاجًا أيضا لمساندتهم فى التحديات التى يواجهونها من خلال التعرض للضغط والانتقاد من المجتمع.
وتضمن الحفل الغنائى جميع فئات المثليين من الجنسين الذين أبدوا تحمسهم الشديد مع أغانى المطربة ليدى جاجا، وكان الحفل صاخبا من شدة تفاعل الحاضرين الذين كانوا يصفقون ويرقصون ويهتفون معها.
وأكدت جاجا أنها لا تنكر ولا تنسى أبداً فضل جميع المثليين عليها، وأنهم هم من ساندوها فى بداية حياتها ودعموها بالكثير من الحب حتى أصبحت ليدى جاجا المطربة العالمية المشهورة.
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